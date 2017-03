LONDON – Ribuan anggota polisi dan ratusan Muslim dilaporkan berkumpul di Jembatan Westminster, London, Inggris, untuk membentuk rantai manusia. Mereka bersatu demi mengenang serta menunjukkan solidaritas terhadap para korban serangan teror yang terjadi pekan lalu di London.

Sebagaimana dikutip dari Mirror, Kamis (30/3/2017) aksi yang bernama “Hand across Westmister Bridge” itu diadakan tepat satu pekan setelah Khalid Masood melancarkan aksinya dengan menabrak para pejalan kaki di Jembatan Westminster. Akibat aksi teror tersebut, tiga orang kehilangan nyawanya dengan puluhan lainnya terluka.

Para anggota Kepolisian London dan 500 Muslim Ahmadiyah menghadiri acara tersebut. Mereka saling berpegangan tangan di kedua sisi Jembatan Westminster sehingga membentuk pola rantai manusia.

Banyak di antara ratusan warga Muslim yang menghadiri acara peringatan serangan teror tersebut menggunakan kaos. Pada kaos tersebut bertuliskan pesan solidaritas yang berbunyi, “I am a Muslim, ask me anything (saya Muslim, tanya saya apa saja).”

Federasi Kepolisian Metropolitan (Kepolisian London) menyatakan, acara itu diadakan demi menunjukkan warga Inggris tidak mudah dipecah. “Kami tidak akan terpecahkan. Menghubungkan semua bangsa, agama, orientasi dan jenis kelamin,” tutur Kepolisian London.