RABAT – Sebuah video yang diklaim diabadikan di Maroko saat ini tengah viral di Youtube. Pada video itu terlihat sebuah mobil yang tengah bergerak di jalan raya mendadak disambar petir.

Usai disambar petir, mobil tersebut tampak masih terus bergerak walau asap mengepul dari arah mobil itu. Sebagaimana dikutip dari UPI, Kamis (30/3/2017) sopir dan penumpang di mobil itu untungnya tidak menderita luka akibat sambaran petir tersebut.

Video: Youtube bard nouar

Sang pengunggah menyatakan video itu diabadikan di Maroko. Namun, ia tidak mendeskripsikan kota atau kapan insiden itu terjadi.

Mirror mewartakan, rekaman tersebut mengingatkan adegan di film “Back To the Future” ketika mobil DeLorean dipercepat hingga 88 mil per jam untuk kembali ke masa lalu.