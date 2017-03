JAKARTA – Anies Rasyid Baswedan terinspirasi Ali Sadikin saat menjabat Gubernur DKI Jakarata. Kala itu, Ali Sadikin berkata gubernur harus mampu mengemban tanggungjawab dalam mengatur orang Jakarta sejak di dalam rahim sampai kematian.

Hal tersebut disampaikan ketua tim pemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera dalam diskusi Redbons yang bertajuk 'Adu Jitu Singgasana DKI 1' di MNC News Center, Jakarta, Rabu 29 maret 2017.

Ia mengatakan, bahwa calon orang nomer satu di Ibu Kota yang diusung Partai Gerindra dan PKS itu akan berkomitmen untuk melaksanakan pesan dari Ali Sadikin.

"Gubernur Jakarta itu memang harus seperti kata-kata dari Ali Sadikin itu harus mampu mengurusi warga dari kandungan sampai meninggal," kata Mardani.

Ia berharap, digulirkannya program One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship atau yang dikenal Oke Oce akan menjadi salah satu solusi dalam memberantas kesenjangan yang ada di Ibu Kota.

"Dan kami juga akan berkomitmen untuk membuat program KJP Plus menjadi jauh lebih baik. Karena akan meng-cover semua permasalahan dalam pendidikan di Jakarta," imbuhnya.

Ia menambahkan, bahwa pihaknya juga akan tetap berkomitmen dalam mewujudkan program rumah murah dengan DP 0%. Sebab, saat ini masih banyak warga DKI yang tidak memiliki rumah sendiri.

"Kenapa? karena saat ini semua kebijakan condong ke pengembang. Kalau untuk permasalahan Lansia kami juga telah memiliki program RT RW Siaga yang akan menjadi solusi dari permasalahan ini," tandasnya.