JAKARTA - Ketua tim pemenangan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Mardani Ali Sera menjelaskan, bahwa digulirkannya program One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship atau yang dikenal OK OCE bertujuan untuk memberikan keadilan ekonomi bagi warga DKI Jakarta.

Pasalnya, program OK OCE akan mencetak sebanyak 200 ribu wirausaha baru di Ibu Kota agar dapat menjadi benchmark di daerah lain. Menurut Mardani, setiap kota-kota maju di dunia harus memiliki wirausahawan sebanyak 0,2% dari jumlah penduduknya.

"Selama ini yang tumbuh ekonominya itu hanya di kawasan Sudirman-Thamrin. kami mau ekonomi itu tumbuh di 44 kecamatan di Jakarta, kami mau ekonomi itu tumbuh di Cilincing atau pun Penggilingan," kata Mardani dalam diskusi Redbons yang bertajuk 'Adu Jitu Singgasana DKI 1' di Redaksi Okezone, Jakarta, Rabu 29 Maret 2017.

Mardani menerangkan, para pelaku usaha yang ada di dunia tengah melirik kawasan Asia Tenggara untuk mengembangkan bisnis-bisnisnya. Kendati demikian, pengusaha kelas dunia itu sama sekali tidak melirik Jakarta sebagai lokasi baru sebagai tempat investasinya.

"Pengusaha-pengusaha itu hanya melirik Singapura karena Jakarta itu kesenjangan sosialnya tinggi sekali, bahkan paling ekstrem untuk tingkat nasional. Dengan kondisi APBD DKI mestinya tidak ada yang nganggur," jelas Mardani.