JAKARTA - Warga Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat berbondong-bondong mengarak calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno untuk mendengarkan pemeparan program Paslon cagub dan cawagub DKI Jakarta, Anies-Sandi.

Melihat antusiasme masyarakat nampaknya membuat Sandi semangat untuk menjelaskan satu persatu programnya, mulai menjelaskan hunian untuk masyarakat tanpa DP 0 rupiah, manfaat Kartu Jakarta Pendidikan (KJP) plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) plus hingga penyediaan lapangan kerja atau dikenal OK OCE.

"Manfaat KJP plus ini dapat bermanfaat menyasar untuk anak sekolah 7 tahun sampai 21 tahun, begitu juga untuk KJS Plus Insya Allah akan mendapatkan kan pelayanan kesehatan lebih baik dan untuk OK OCE akan melahirkan pengusaha disetiap kecamatan," katanya dihadapan warga Kali Anyar, Tambora, Jakarta Barat. Kamis (30/3/2017).

Mendengar pemaparan Sandi, warga Kali Anyar mengaku tertarik, tidak sedikit program Sandi dikatakan sangat memenuhi kebutuhan warga Jakarta.

"Anies-Sandi milik Jakarta, mari maju bersama," teriak warga.