Ada Tulisan Tangan Lirik Lagu The Beatles di Rolls-Royce Wraith

LONDON - Rolls-Royce menghadirkan model Wraith edisi spesial dengan berkolaborasi dengan para ikon musik Inggris. Mobil 'Wraith Inspired by Music' itu sudah mendapat sentuhan personalisasi oleh setiap musisi.

Musisi yang terlibat dalam edisi spesial ini adalah vokalis The Who, Roger Daltrey; gitaris Rolling Stones, Ronnie Wood; dan dari The Kinks Ray Davies. Selain itu, ada pula Giles Martin yang mewakili ayahnya seorang produser The Beatles, George Martin.

"Ayah saya punya pengaruh besar bagi industri musik Inggris selama kariernya. Saya berharap Rolls-Royce Wraith bisa menjadi penghargaan baginya," kata Giles, dikutip dari Relaxnews.

Sentuhan George Martin pada Rolls-Royce Wraith di antaranya terdapat pada jok kulit lirik tulisan tangan di kabin, serta ukiran quote terkenalnya dengan media tembaga yang ditempel di pintu.

Sementara Ray Davies 'menghadiahkan' lirik lagu Shangri-La dan Drivin juga di pintu.

"Berkeja sama dengan para desainer Rolls-Royce dalam proyek mobil ini memberikan saya kesempatan untik mengekspresikan tema-tema musik The Kinks yang sudah dinikmati banyak orang sejak bertahun-tahun lalu. Menyenangkan untuk membuat koleksi yang unik ini," ungkap Davies.

Ditambahkannya, tujuan ia mau terlibat dalam pembuatan edisi spesial ini adalah untuk kepentingan sosial. Pasalnya sebagian keuntungan akan disumbangkan untuk amal. Rolls-Royce Wraith versi George Martin akan disumbangkan ke The Fly Navy Heritage Trust. Sebagian keuntungan dari Wraith Roger Daltrey akan disumbangkan ke The Teenage Cancer Trust.