Ini Faktor yang Pengaruhi Naik-Turunnya Penjualan Mobil Mewah di Indonesia

JAKARTA - Pasar mobil premium di Indonesia diprediksi akan tumbuh tipis pada 2017. Pertumbuhan penjualan sendiri sudah terlihat di periode Januari dan Februari. Setidaknya hal ini dialami oleh Mercedes Benz Distribution Indonesia yang mengalami kenaikan penjualan 13 persen dibandingkan periode yang sama pada 2016.

Deputy Director Sales Operation & Product Management Mercedes Benz Cars, Kariyanto Hardjosoemarto, memprediksi pasar mobil premium akan mengalami pertumbuhan antara 3 dan 5 persen. Indikasinya adalah kondisi ekonomi yang sudah membaik.

"Kalau kami melihat tahun ini masih akan growth meskipun tidak terlalu signifikan, di kisaran 3-5 persen. Karena kami lihat efeknya dari proyek infrastruktur sudah berjalan, kemudian tax amnesty sudah selesai. Secara keseluruhan, stabilitas ekonomi juga kuat. Karena segmen premium sangat terpengaruh dengan hal itu," jelas Keri, belum lama ini.

Selain penyebab tersebut, lanjut dia, kondisi politik juga menentukan. Bahkan, imbas gonjang-ganjing politik lebih cepat dirasakan di segmen premium.

"Plus, dengan catatan kondisi politik aman-aman saja. Kalau ada gejolak di segi politik, biasanya imbasnya ke premium cepat. Karena biasanya mereka (konsumen) akan wait and see dulu, menahan dulu," terangnya.

Pada umumnya konsumen di segmen mobil premium sudah memiliki kendaraan sebelumnya. Sehingga membeli mobil bukan suatu kepentingan yang mendesak.

"Biasanya segmen premium ini kan mobilnya enggak hanya satu, mereka sudah punya mobil lain. Jadi istilahnya kalaupun mereka tidak membeli kendaraan sekarang, mereka sudah punya kendaraan lain. Dari sisi urgensinya tidak begitu tinggi. Justru itu yang kami harapkan stabilitas politik dan ekonomi," pungkasnya.

Mercedes Benz mengalami pertumbuhan penjualan 13 persen pada Januari-Februari 2017 dibandingkan periode yang sama tahun lalu, yakni dari 444 menjadi 501 unit. Sedan menjadi penyumbang tertinggi secara volume, namun pertumbuhan penjualan SUV lebih tinggi. Mercedes Benz menguasai 48 persen market share mobil premium di Indonesia selama 2016.