AMMAN – Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Liga Arab ke-28 yang digelar di Laut Mati, Yordania mempertemukan para pemimpin negara-negara Arab untuk mendiskusikan berbagai masalah kawasan mulai dari krisis di Suriah, Yaman, hingga isu Palestina. Namun, di tengah pertemuan yang serius dan sarat isu tersebut, beberapa kepala negara tertangkap kamera memejamkan mata dan tertidur saat pidato sedang disampaikan.

Diwartakan Stepfeed, Jumat (31/3/2017), foto-foto yang memperlihatkan Presiden Yaman, Abd Rabbo Mansour Hadi, Emir Kuwait, Sabah al Ahmad al Jaber al Sabah dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang sedang terlelap beredar di media sosial. Warganet pun tidak bisa menahan diri untuk memberikan komentar mereka.

“Beberapa tahun lalu kita berbicara mengenai Kebangkitan Arab, yang secara tradisional akan diikuti oleh Arab Siesta (tidur siang),” cuit warganet Karl Sharro melalui Twitter.

A few years ago we were talking about the Arab Awakening, which is traditionally followed by the Arab Siesta. pic.twitter.com/09cf4m4R4m— Karl Sharro (@KarlreMarks) March 30, 2017