JAKARTA – Pemerintah Indonesia bersama Kerajaan Bahrain sepakat untuk melakukan peningkatan sejumlah hubungan bilateral, ‎terutama kerjasama di bidang penanganan terorisme.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu), Abdurrahman Mohammad Fachir, ‎usai berlangsungnya pertemuan anatara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan‎ Ketua Parlemen Bahrain (Speaker of the Council of Representatives of Bahrain), Ahmed bin Ibrahim Rashed Almulla.

"‎Secara khusus juga tadi mengangkat perlunya peningkatan kerjasama di bidang terorisme, penanganan terorisme. Karena seperti Bahrain, Indonesia dan berbagai negara di dunia juga mengalami akibat dari terorisme," kata Fachir di Kantor Kepresidenan, Gambir, Jakarta, Jumat (31/3/2017).

‎Fachir menjelaskan, Presiden Jokowi meminta pemerintah Bahrain mendukung upaya kerjasama Gulf Cooperation Council (GCC) untuk economic partnership‎.

"Karena itu, peningkatan kerjasama sangat baik secara bilateral maupun secara multilateral perlu ditingkatkan. Bapak Presiden juga meminta ada tingkat kawasan, konteks kawasan agar Bahrain mendukung upaya untuk kerjasama dengan GCC untuk economic partnership dengan GCC. Itu sebaiknya segera upaya-upaya itu segera dilangsungkan sehingga segera terwujud kerjasama ekonomic partnership dengan GCC‎," imbuhnya.

Ia menambahkan, Presiden Jokowi juga mengundang Raja Bahrain Hamad bin Isa al-Khalifah untuk datang ke Indonesia. "‎Bapak Presiden juga mengundang Raja Al-Khalifa untuk datang ke Indonesia. Demikian disampaikan rencana kunjungan nanti Ketua DPR RI ke Bahrain," tandasnya.