JAKARTA – Pasti Anda sudah familiar dengan OKE OCE, salah satu program inovatif yang diusung oleh pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (Cagub dan Cawagub) Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Namun Anda pasti penasaran dengan apa yang ada di balik program OKE OCE tersebut.

Program yang memiliki kepanjangan One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship ini memiliki fokus utama berupa penyediaan lapangan kerja. Hal yang hingga saat ini masih menjadi permasalahan utama di wilayah DKI Jakarta. Sehingga dapat menurunkan rasio penggangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan.

(Baca: Mantap! Begini Penjabaran OKE OCE yang Inspirasinya dari Jepang dan Thailand)

Program ini juga mencetak wirausaha baru di DKI Jakarta agar dapat menjadi benchmark di daerah lain. OKE OCE akan memberikan modal bagi periwirausaha di setiap revitalisasi kantor kelurahan, kecamatan, wali kota, sebagai tempat inkubator UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).

Selanjutnya, program ini melakukan pendampingan perencanaan UMKM dan pewirausaha baru oleh para pemimpin bisnis Jakarta. Anies-Sandi berharap program ini dapat menciptakan sekitar 200.000 pengusaha baru dengan membangun 44 pos pengembang kewirausahaan di setiap kecamatan.

Program ini nantinya dapat diikuti oleh seluruh warga Jakarta. Meskipun belum terpilih sebagai pasangan Gubernur dan Wagub, Anies-Sandi sudah menjalankan program OKE OCE.

Sampai 26 Januari 2017, tercatat sudah ada 3.150 peserta yang ikut pelatihan program OKE OCE ini.

“Program ini kami dapat sejak kami di HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) dan KADIN (Kamar Dagang dan Industri). Kami belajar itu dari Jepang saat kami di Perfektur Oita,” terang Sandi saat berada di Slipi, Jakarta Barat, Kamis 30 Maret 2017.

“Di situ ada program One Village One Product. Kita sudah ke Thailand juga dengan program yang sama. Itu inspirasinya, kejadiannya 5-10 tahun lalu. Ini program dibentuk sembari berjalan, bukan pakai proposal," tandasnya.

Berikut poin-poin inti OKE OCE:

1. Co-working space yang tidak hanya emmberikan ruang fisik, tapi juga dukungan modal, akses pasar dan penyuluhan bagi pelaku wirausaha

2. Mengadakan Garasi Inovasi di setiap kelurahan. Perusahaan dan perguruan tinggi harus terlibat langsung mendukung eksperimen pemuda dalam pengembangan produk ekonomis.

3. Pendampingan perencanaan keuangan untuk UMKM dan pelaku wirausaha baru.

4. Jakarta Entrepreneur Mentorship dari para pemimpin bisnis Jakarta sebagai “guru” bagi para pengusaha baru, sekaligus memberikan kesempatan para pemimpin bisnis bertemu mitra potensial.