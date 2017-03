JAKARTA - Di tengah kesibukan dalam kampanye Pilkada DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno memilih untuk menemani salah seorang penderita bibir sumbing untuk operasi di Klinik Hayandra, Menteng, Jakarta Pusat.

Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menemani Hendar yang merupakan salah satu relawan Anies-Sandi. Hendar mendapatkan bantuan langsung dari Yayasan Hayandra, sehingga tidak perlu merogoh koceknya sepeserpun untuk biaya operasi bibir sumbing.

"Ya mengantar salah satu relawan yang akan operasisbibir sumbing, bekerja sama dengan dokter Karina," katanya di Klinik Hayandra, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/3/2017).

Sandiaga menjelaskan bahwa Hendar merupakan relawan yang sangat royal dalam mensosialisasikan program OK OCE (One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship).

"Hendar ini relawan yang membantu kampanye kita, kemudian ikut progam OKE OCE menjual kaos," tutupnya singkat.

