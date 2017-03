JAKARTA - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno berkomitmen untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan akan memperhatikan tenaga pendidik.

"Kita sudah memberikan komitmen bahwa kesejahteraan para guru-guru itu akan ditingkatkan," katanya di Johar Baru, Jumat (31/3/2017).

Pria yang akrab disapa Sandi itu mengaku banyak mendapatkan keluhan dari para guru termasuk guru pendidikan anak usia dini (Paud) yang dibayar murah.

"Guru Paud itu mereka mendapat gaji yang sangat tidak mencukupi sekitar Rp200 ribu per bulan. Sementara mereka harus bekerja dari jam 7 sampai 11 setiap hari," tutupnya.

Sebagaimana diketahui, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno memiliki program pendidikan yakni Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus. Dalam program ini, terdapat berbagai manfaat yang mencakup kepentingan pendidikan.

Selain KJP plus, Anies-Sandi juga memiliki sejumlah program lainnya seperti KJS plus untuk kesehatan, OK OCE untuk penyediaan lapangan kerja dan OK Otrip untuk layanan transportasi umum massal.