JAKARTA - Pertunjukan wayang sudah tak asing bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Namun siapa sangka, kesenian yang sudah membudaya ini ternyata juga eksis di kalangan bule-bule di Washington DC, Amerika Serikat (AS).

Antusiasme warga AS tersebut dibuktikan dengan tepuk tangan meriah usai pertunjukan wayang kulit dengan lakon "Hanoman Duta-Hanoman the Messenger". Tampil sebagai dalang, yakni Ki Midiyanto, orang Indonesia yang kini menjadi pengajar di University of California Berkeley.

Tercatat sekira 200 penonton yang terdiri atas warga asli AS menikmati pertunjukan yang diadakan di Ruang Presiden dan Ruang Pancasila KBRI Washington DC di wilayah DuPont Circle. Adapun tujuan pertunjukan wayang ini adalah memperingati ulang tahun ke-12 Sanggar Santi Budaya yang berperan dalam melestarikan budaya Indonesia.

"Masyarakat Indonesia di Amerika Serikat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, senantiasa berupaya melestarikan kekayaan seni budaya Indonesia di perantauan, dengan mendekatkan kekayaan Nusantara yang bersifat adi luhung," tutur Ketua Panitia, Isweni Ishak Bakri, dikutip dari siaran pers yang diterima Okezone, Sabtu (1/4/2017).

Pada acara itu, juga ditampilkan Gamelan Ensemble dari 'Javanese Group of Indonesian Diplomat Children dan Wilson High School Washington DC Gamelan Group'. Mereka memainkan sejumlah lagu daerah, seperti lagu Dolanan Gambang Suling, Aja Dipleroki, Ayo Praon, Pambagya, Gugur Gunung, dan Kumandhang dengan sangat memikat.

"Upaya pelestarian budaya ini selalu kami dukung sebagai bentuk pengembangan dan promosi seni budaya Indonesia di AS, khususnya di wilayah DMV, melalui pemberdayaan kelompok masyarakat atau diaspora Indonesia setempat," imbuh Deputy Chief of Mission (DCM), Sidharto (Arto) R Suryodipuro.