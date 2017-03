JAKARTA - Sebagai orang Indonesia, kita patut bangga memiliki kekayaan budaya yang mendunia. Seperti pada kesenian gamelan dan keroncong. Selain eksis di Negeri Paman Sam, orang asing di sana pun antusias untuk belajar memainkannya.

Selama 10 tahun belakangan, iring-iringan gamelan Jawa dan Bali, serta keroncong menjadi tontonan menarik bagi warga Richmond, AS. Baru-baru ini, konser bertajuk '10 th Anniversary Concert, With Rumput and Guest Indonesian Artists' yang menampilkan berbagai musik dan tari menuai banyak pujian dari masyarakat di sana.

Uniknya, berbagai pertunjukan itu dimainkan oleh anggota kelompok Ragakusuma yang mayoritas adalah warga AS di Richmond, bersama tiga artis tamu dari KBRI Washington DC. Adapun beberapa lagu yang dimainkan, seperti langgam Jawa Yen Ing Tawang Ana Lintang hingga lagu klasik Amerika Appalachian dengan nuansa keroncong.

Didirikan sejak 2017, Kelompok Ragakusuma yang dimotori oleh Prof Andy McGraw ini aktif melakukan berbagai konser di wilayah pantai timur AS, termasuk di Indonesia. Guru besar madya di Department of Music University of Richmond tersebut juga menginisiasi kelompok Keroncong Rumput dan aktif melakukan riset analisis musik perkusi Bali.

"Acara ini merupakan contoh promosi dan apresiasi budaya Indonesia oleh dan untuk warga AS. Kelompok Ragakusuma dan Rumput yang dimotori Prof Andy selalu bekerjasama dengan KBRI dan seniman-seniman Indonesia yang juga merupakan alumni beasiswa Dermasiswa. Hal ini menunjukkan adanya peran strategis program beasiswa yang sudah berjalan selama lebih dari 35 tahun," ucap Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Washington DC, Prof Ismunandar melalui siaran pers, Jumat (31/3/2017).