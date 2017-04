Dalam 20 Menit, 155 Unit Yamaha All New R15 Ludes

JAKARTA - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) mulai menjual all new R15 pada 1 April 2017 melalui sistem booking online dengan total kuota hanya 115 unit. Namun baru 20 menit sistem dibuka, motor bergaya sport itu sudah habis dipesan.

”Aktivitas pemesanan all new R15 VVA155 melalui booking online membuktikan antusias konsumen terhadap motor ini begitu besar. Buktinya, hanya butuh 20 menit booking online dibuka, motor ini langsung habis dipesan konsumen Yamaha,” ujar M Abidin, GM Aftersales and Public Relation YIMM, dalam keterangan resminya.

Setelah konsumen yang membeli melalui booking online mendapatkan motornya, Yamaha akan segera mendistribusikan all new R15 ke diler-diler di seluruh Indonesia.

Motor yang diperkenalkan secara langsung oleh pembalap MotoGP Mavericks Vinales ini mengalami perubahan cukup siginifikan dibanding model sebelumnya. Saat perkenalan, Vinales menguji langsung motor itu bersama para petinggi YIMM. Pembalap berusia 22 tahun ini melakukan empat kali putaran di sirkuit utama Sentul.

Di sektor mesin R15 terbaru mengalami perombakan dengan menggunakan teknologi baru yaitu VVA (Variable Valve Actuation). Dengan teknologi baru membuat konsumsi bahan bakar semakin irit.

Yamaha all new R15 bersaing di segmen motor sport full fairing bermesin 150 cc dengan Honda CBR150R dan Suzuki GSX-R150. Honda CBR150R dibanderol mulai Rp32,975 juta hingga Rp33,675 juta sedangkan Suzuki GSX-R150 dibanderol dengan harga Rp27,9 juta. (san)