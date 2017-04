Selain Indonesia, Honda BR-V Juga Laris di Malaysia

KUALA LUMPUR - Honda Malaysia secara resmi merilis BR-V pada Januari 2017. Mobil sport utility vehicle (SUV) 7 seater tersebut bukan hanya sukses di Indonesia saja tapi juga di Malysia. Meski umurnya belum ada setengah tahun, tapi statusnya sudah sebagai mobil paling laris.

Pada bulan pertama, Honda Malaysia menerima 4.000 unit pemesanan lalu pada bulan berikutnya meningkat menjadi 7.000 unit pemesanan. Kemudian di bulan berikutnya, Maret permintaan membengkak menjadi 8.500 unit. Sebagaimana dilaporkan Paultan, saat ini perusahaan telah menerima hampir mencapai 10.000 unit pemesanan.

"Angka tersebut sangat baik untuk menetapkan BR-V menjadi kendaraan terlaris di Malaysia dalam segmen MPV dan SUV," ujar Noriaki Abe, Honda Motor COO of regional operations (Asia & Oceania) and president of Asian Honda Motor.

Walaupun tidak dilengkapi dengan data penjualan, Abe mengklaim bahwa Honda BR-V menggeser Perodua Alza sebagai model MPV terlaris di Malaysia.

BR-V menjadi salah satu produk yang memberikan kontribusi besar terhadap penjualan Honda Malaysia. Pada tahun fiskal periode April 2016-Maret 2017, merek ini berhasil menjual sebanyak 100.000 mobil.

BR-V yang dipasarkan di Malaysia dibekali mesin SOHC 1,5 liter i-VTEC yang mampu mengembuskan tenaga sekuat 120 ps pada 6.600 rpm dan torsi puncak 145 nm pada 4.600 rpm. Tenaga disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis dengan CVT.

Meski datang dengan nama dan bentuk yang sama, tapi secara spesifikasi BR-V yang dipasarkan di Indonesia, Thailand, Filipina, India, dan Malaysia berbeda.

Masuk di segmen SUV, BR-V akan bersaing dengan Nissan Kicks dan Mazda CX-3. (san)