JAKARTA - Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mencanangkan akan menerapkan kembali program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus. Program ini akan memperbaiki program yang sebelumnya pernah ada dan berjalan.

Sandiaga Uno mengatakan kelebihan Kartu Jakarta Plus adalah dapat ditarik tunia pemiliknya. Namun dirinya menegaskan, kartu ini hanya diberikan kepada keluarga yang kurang mampu sehingga dapat melakukan tarik tunai.

“Tarik tunai itu, hanya untuk keluarga yang kurang mampu dan yang mengalami bencana,” ucap Sandiaga.

Penerima KJP Plus adalah anak usia 6 sampai 21 tahun. KJP Plus ini pun juga didapatkan untuk siswa yang sekolah di negeri, swasta, madrasah dan pesantren.

KJP Plus juga diberikan kepada kelompok pelajar non reguler, seperti kelompok belajar paket A, B, C, dan keterampilan khusus.

Keuntungan bagi para siswa yang memegang KJP Plus dapat digunakan dapat untuk menikmati fasilitas khusus. Seperti diskon belanja peralatan sekolah, gratis masuk museum, wahana pendidikan dan gratis naik Transjakarta.

Selanjutnya , jumlah yang diterima para siswa yang memegang KJP Plus kategori siswa tingkat SD/MI/SDLB , akan menerima uang KJP Plus senilai Rp3 juta dengan tambahan SPP Sekolah Swasta per tahun Rp1.560.000. Untuk kategori siswa tingkat SMP/MTs/SMPLB bakal menerima Rp3,6 juta dengan tambahan SPP Sekolah Swasta per tahun Rp2.040.000.

Sementara untuk Siswa SMA/MA/SMALB bakal menerima Rp5.040.000 dengan tambahan SPP Sekolah swasta per tahun Rp3.480.000. Sementara tingkat SMK Rp5,4 juta dengan tambahan SPP Rp2.880.000. Sementara itu, Pusat kegiatan belajar mengajar akan mendapat uang senilai Rp3,6 juta. Hal ini berbeda dengan nominal KJP yang ada sebelumnya.