ADA yang unik dari perjalanan kampanye Anies Baswedan. Calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta 2017 yang berpasangan dengan Sandiaga Uno itu, blusukan dalam rangka kampanye sampai ke luar Ibu Kota!

Bukan, bukan ke wilayah-wilayah Jawa Barat (Jabar), melainkan sampai ke Jawa Tengah (Jateng) lho! Aneh bin unik, karena ya biasanya calon pejabat jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), ya kampanyenya biasanya di situ-situ aja. Maksudnya ya di wilayah Pilkada itu doang.

Tapi ini Anies kok sampai ke Jateng. Ada apa ya? Karena disebutkan sejak Rabu 29 Maret 2017, Anies melakukan “tur” kampanye mulai dari Cabawan di Tegal, sampai Pekalongan.

Namun setidaknya rasa penasaran yang terkandung dalam benak, dijawab lengkap oleh pasangannya, Sandiaga Uno, saat menyambangi kawasan Taman Mini, Jakarta Timur. Menurutnya, ada alasan khusus dan terbilang inovatif soal blusukan Anies ke Jateng.

"Banyak budaya daerah yang bisa diaplikasikan di Jakarta untuk mengembangkan budaya Betawi. Nah, Pak Anies akan melihat bagaimana mereka bisa berkembang. Nantinya akan diadopsi untuk mengembangkan budaya Betawi," terang Sandi.

Ditambahkannya, kunjungan Anies ke Cabawan, Kota Tegal, alasannya karena daerah itu punya julukan “Kampung Warteg” alias Warung Tegal. Disebutkan, 80% warga di sana menyabung nasib dengan jadi pebisnis warteg di Jakarta.

Karena di balik deru rutinitas warga DKI di “belantara hutan” pencakar langit, para pebisnis warteg bisa menjamur demi urusan perut agar tidak lowong saat jam istirahat kerja. Kunjungan Anies juga sebagai pengingat, bahwa para pebisnis warteg ini punya jasa besar yang tak kasat mata bagi warga DKI.

Nah, kalau kunjungan Anies ke Pasar Sentono, Pekalongan? Apalagi kalau bukan karena batik. Di Pekalongan, batik sudah jadi pelajaran “muatan lokal” di berbagai sekolah dasar hingga kuliah.

Ini yang kemudian bisa jadi contoh di Jakarta, di mana Jakarta sendiri juga punya batik, yakni “Batik Betawi”. Ini pula yang jadi inspirasi Anies untuk melibatkan soal batik dalam program OKE OCE (One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship) atau Satu Kecamatan, Satu Pusat Kewirausahaan.

“Nanti kami di Jakarta akan menumbuhkan batik Betawi dan kita bisa belajar, bagaimana Pekalongan menumbuhkan batiknya. Insya Allah kita bisa tumbuhkan batik Betawi sehingga punya pasar yang besar dan tak kalah dari batik lainnya,” jelasnya