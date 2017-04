Akan Diberlakukan pada 2018, Apa Itu Standar Emisi Euro4?

JAKARTA - Pemerintah Indonesia akan memberlakukan standar emisi Euro4 untuk kendaraan roda empat dan lebih mulai September 2018. Di tahap awal diberlakukan untuk mobil bermesin bensin.

Sejak 2007, Pemerintah menerapkan standar emisi Euro2. Indonesia termasuk tertinggal dalam penerapan standar emisi, mengingat negara lain sudah menginjak ke Euro4 bahkan Euro6. Bahkan di Asia Tenggara, negara tetangga seperti Singapura sudah menerapkan standar emisi minimal Euro4.

Penggunaan standar emisi Euro diberlakukan oleh Uni Eropa pada 1992, yakni Euro1. Sebenarnya ide dasarnya sudah muncul sejak 1970-an. Mobil-mobil baru yang dipasarkan mulai 31 Desember 1992, baik bermesin bensin dan diesel, harus sudah memenuhi standar Euro1.

Tujuan dari pemberlakuan standar emisi Euro adalah mengurangi gas buang dari knalpot kendaraan, baik kadar nitrogenoksida (NOx), karbonmonoksida (CO), hidro karbon (HC), dan particulare matter (pm).

Karena karakter mesin bensin dan diesel berbeda maka ada pengkategorian gas buang untuk keduanya. Misalnya, mesin diesel akan lebih banyak memproduksi pm ketimbang gas lainnya.

Seiring berjalannya waktu, pemberlakuan aturan Euro terus ditingkatkan, saat ini sudah mencapai Euro6. Euro1 mendapat persetujuan oleh Uni Eropa pada 1 Juli 1992 dan baru diberlakukan pada 31 Desember 1992 dan berlangsung hingga 1995, Euro2 1995-1999, Euro3 1999-2005, Euro4 2005-2008, Euro5 2008-2012, dan Euro6 mulai 2012.

Nah, untuk Euro4, standar gas buang semakin ditingkatkan. Bila pada Euro3 yang mulai diimplementasikan pada mobil baru bermesin bensin keluaran 2001, kadar CO maksimal 2,3 gram per kilometer (gr/km), HC 0,2 gr/km, NOx 0,15 gr/km, serta untuk mobil diesel CO 0,64 gr/km, HC+NOx 0,56 gr/km, dan pm 0,05 gr/km, maka pada standar Euro4, untuk mesin bensin:

CO: 1 gr/km

HC: 0,1 gr/km

NOx: 0,08 gr/km

Mesin diesel:

CO: 0,50 gr/km

HC+NOx: 0,3 gr/km

pm: 0,025 gr/km

Artinya, ada penurunan kadar gas buang sekira 100 persen pada mobil bermesin bensin, sementara mesin diesel di bawahnya.

Indonesia akan menerapkan standar emisi Euro4 pada 2018 untuk mesin bensin dan diesel pada 2021. Pemberlakuan standar emisi Euro4 harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, seperti Pemerintah, penyedia bahan bakar, dan produsen mobil. Pasalnya, untuk meng-upgrade kendaraan dari berstandar emisi Euro2 ke Euro4 butuh investasi besar. Dari penyedia bahan bakar, seperti Pertamina, harus menyiapkan bensin dan solar yang mememuhi spesifikasi. Untuk itu, Pertamina harus membangun kilang khusus. Namun, untuk memenuhi kebutuhan sementara, Pemerintah akan mengimpor bahan bakar berstandar Euro4. (Baca: Emisi Euro4 Akan Diberlakukan, Bagaimana dengan BBM-nya?)

Demikian halnya dengan produsen mobil yang harus memasang catalyc converter baru pada kendaraan. Pasalnya harga komponen ini cukup mahal dan dipastikan akan menaikkan harga jual mobil. Namun secara teknologi para pelaku bisnis kendaraan roda empat dan lebih sudah memiliki teknologi Euro4, mereka tinggal menunggu kesiapan soal bahan bakar.