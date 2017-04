JAKARTA - Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno, sangat dikenal masyarakat melalui program OK OCE atau One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship.

Program ini diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga Ibu Kota melalui pengembangan usaha yang dimiliki. Kemudian juga tidak terjadi kesenjangan ekonomi, jadi warga di setiap wilayah DKI bisa sejahtera.

"Selama ini yang tumbuh ekonominya itu hanya di kawasan Sudirman-Thamrin. Kami mau ekonomi itu tumbuh di 44 kecamatan di Jakarta. Kami mau ekonomi itu tumbuh di Cilincing ataupun Penggilingan," kata Mardani Ali Sera, ketua Tim Pemenangan Anies-Sandi, dalam acara Redbons Discussion, beberapa waktu lalu.

Selain itu, program OK OCE juga diperkenalkan untuk memberitahukan kepada publik dunia bahwa Jakarta sangat pantas untuk menjadi pusat ekonomi, khususnya di Asia Tenggara. Kemudian DKI bisa menjadi target para pengusaha untuk menanamkan ivestasinya.