JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Sandiaga Salahuddin Uno mengaku didatangi pendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Syaiful Hidayat yang meminta untuk bergabung dalam program OK OCE.

"Hari ini kita dihadiri pemilih paslon lain. Beliau mau ikut OK OCE, saya bilang boleh enggak ada masalah," ujar Sandiaga kepada wartawan di Jalan Jenggala II, Kebayoran Baru, Senin (3/4/2017).

Menurut Sandi, program yang berfokus pada penyediaan lapangan kerja dan peningkatan pertumbuhan ekonomi itu diberikan untuk seluruh warga Jakarta tanpa tebang pilih. "Ini adalah program yang ingin mempersatukan warga Jakarta," tegas Sandiaga.

(Baca juga: Saat Pendukung Ahok-Dajrot Kepincut Program OK OCE Anies-Sandi).

Sandi membeberkan, para pendukung Ahok- Djarot yang kepincut salah satu program Anies-Sandi rata-rata bergerak di bidang design.

"(Mereka pendukung Ahok-Djarot) Rata rata gerak di bidang design. Mereka minta sesinya tertutup dan tidak melibatkan relawan-relawan lain, supaya tidak terpecah belah," tutupnya.

(Baca juga: Hebat! OK OCE Anies-Sandi Diyakini Tumbuhkan Ekonomi di Semua Kecamatan Jakarta).

Calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno, sangat dikenal masyarakat melalui program OK OCE atau One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship.

Program ini diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga Ibu Kota melalui pengembangan usaha yang dimiliki. Kemudian juga tidak terjadi kesenjangan ekonomi, jadi warga di setiap wilayah DKI bisa sejahtera.