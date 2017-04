JAKARTA - Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno kembali diserang dengan berita hoax. Kali ini, dengan kemunculan ratusan spanduk bertuliskan fitnah di seluruh wilayah Ibu Kota.

Melihat hal itu, Ketua Tim Advokasi Anies-Sandi, Agus Otto meminta kepada pihak kepolisian khsususnya TMC Polda Metro Jaya untuk membantu mengungkap oknum penebar spanduk fitnah tersebut.

"Kita meminta TMC Polda Metro Jaya dikarenakan spanduk ini berada di titik strategis. Kami yakin TMC Polda Metro Jaya bisa memperlihatkan dan menunjukkan kepada masyarakat juga Bawaslu siapa pihak-pihak yang memasang spanduk ini," ujar Agus saat gelar jumpa pers di Posko Pemenangan Jalan Cicurug, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2017).

Agus menuturkan, dari informasi relawan Anies-Sandi, spanduk fitnah itu disebar lebih dari 100 titik di Jakarta. Saat ini, kata dia, sebagian sudah diturunkan oleh para tim Anies-Sandi.

Tak hanya diturunkan, sambung Agus, ada beberapa spanduk yang dibawa ke posko pemenangan untuk dijadikan alat bukti yang akan diserahkan kepada Bawaslu DKI.

Dengan adanya tragedi yang merugikan itu, Agus mengimbau kepada siapa pun yang ingin menggembosi suara dari pasangan nomor urut tiga ini untuk segera menghentikan tindakannya. Menurutnya, lebih baik membahas program dan langkah konkret demi kemajuan warga Jakarta.

"Kita berharap kepada orang yang melakukan black campaign, bicaralah program masalah masyarakat hentikan black campaign ataupun negatif campaign. Jika tidak dihentikan, kita akan melaporkan ke Bawaslu dan pihak terkait," tutup Agus.

Ketua Tim Sukses Anies-Sandi, Mardani Ali Sera menambahkan, pihaknya akan melaporkan hal tersebut ke pihak pengawas Pilkada.

“Kami sedang lakukan pemetaan, pemotretan dan pencopotan bekerja sama dengan Bawaslu dan Panwascam,” kata Mardani saat dihubungi Okezone.