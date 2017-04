BOGOR - Pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) semakin diminati siswa. Sistem ini dinilai lebih praktis, sehingga waktu mengerjakan soal pun semakin singkat.

Hal ini diungkapkan oleh seorang peserta UNBK di SMK Negeri 1 Bogor, bernama Amah. Menurut dia, dengan UNBK dirinya tak perlu membulatkan satu per satu jawaban di lembar jawaban komputer (LJK).

"Gampang kok UNBK. Malah lebih cepat karena tidak usah membulatkan," ucapnya ditemui Okezone sebelum UNBK dimulai, Senin (4/4/2017).

Keuntungan lainnya, lanjut Amah, peserta ujian tak perlu khawatir jika jawaban tidak terbaca oleh scan komputer. Apalagi, lembar LJK cenderung kotor jika ada ada bekas hapusan.

"Lagi pula di sekolah sudah dibiasakan ujian pakai komputer. Ujian sekolah kemarin juga berbasis komputer. Paling takut kalau eror saja. Tapi kemarin saat simulasi ada yang eror, waktu hidup lagi jawaban masih tersimpan," terangnya.

Sementara Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bogor, Chairil Anwar menyebut, di UNBK setiap siswa akan mendapat paket soal yang berbeda. Sehingga, justru dapat meminimalisir kecurangan.

"Soalnya kan sudah beda per siswa. Lagi pula kami telah menyiapkan berbagai cara agar mereka siap ujian, seperti try out itu sudah dua kali," tambahnya.