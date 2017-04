LUWAK yang satu ini layak mendapat acungan jempol. Bagaimana tidak, meski tubuhnya kecil, ia mampu mengubur bangkai sapi sendirian. Tak hanya itu, si luwak juga berpesta menikmati lezatnya daging mamalia tersebut.

Aksi unik luwak ini tak sengaja terekam kamera tim peneliti University of Utah. Sebenarnya, mereka sedang meriset bagaimana perilaku binatang pemakan bangkai di kawasan Great Basin menangani cuaca dingin. Ternyata, mereka justru menemukan sesuatu yang mencengangkan.

Melansir Gizmodo, seperti dinukil Huffington Post, Selasa (4/4/2017), para peneliti meletakkan bangkai anak sapi seberat 25 kg dengan asumsi akan menarik burung pemakan bangkai atau koyote. Nyatanya, mereka terkejut ketika rekaman video menunjukkan kepintaran seekor luwak membangun terowongan di bawah bangkai tersebut hingga keseluruhan tubuh bangkai anak sapi itu masuk ke dalam lubang.

Si luwak kemudian menutupi bangkai itu dengan tanah. Menurut National Geographic, luwak itu lalu membuat lubang untuk dirinya dan memakan bangkai anak sapi tersebut selama 11 hari.

Sumber: Huffington Post

Para peneliti menyatakan, belum pernah ada yang melihat seekor luwak mengambil bangkai lebih besar dari seekor kelinci.

"Saya amat terkejut melihat kemampuan luwak ini memonopoli dan mendominasi sumber makanan. Ini adalah sesuatu yg menarik. Bisa jadi luwak memainkan peran yang lebih penting dalam lingkaran makanan," ujar salah seorang peneliti, Evan Buechley.