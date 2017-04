SALAH satu tokoh penting di era Perang Dunia (PD) II adalah Perdana Menteri Inggris Sir Winston Leonard Spencer Churchill. Dengan kepiawaiannya yang pernah terlibat dalam Perang Dunia I, Churchill berhasil membantu Britania Raya dan pihak Sekutu mengakhiri PD II.

Churchill lahir pada 30 November 1874, kariernya dimulai ketika ia bergabung dengan pasukan berkuda Inggris pada 1895 usai ayahnya wafat. Setelah lima tahun Churchill melalang buana di berbagai negara dan terlibat di sejumlah perang, ia memutuskan untuk mulai meniti karirnya di dunia politik.

Tepatnya pada 1900, Churchill terpilih menjadi anggota parlemen dari aliran Konservatif. Karier di dunia politik dan latar belakangnya di militer, membantu Churchill untuk ditunjuk sebagai First Lord of The Admiralty (usai ia bergabung dengan partai Liberal) pada 1911 yang membuatnya bertanggung jawab untuk mempersiapkan Angkatan Laut Inggris bersiap menghadapi perang.

Sayangnya Churchill dikeluarkan dari koalisi perang akibat dianggap bertanggung jawab atas kekalahan Sekutu di Pertempuran Gallipoli (PD 1) pada 1915. Sebagaimana dikutip dari History.com, Rabu (5/4/2017) walau ia disingkirkan dari jabatan strategi, dua tahun kemudian Churchill kembali masuk ke dunia politik dan menjadi anggota kabinet di bawah kepemimpinan Lloyd George.

Ia sempat keluar dari ranah politik pada 1929 hingga 1939. Namun di tahun-tahun tersebut, Churchill pernah mengeluarkan peringatan mengenai ancaman agresi berbahaya dari Nazi dan Jepang.

“Saya tidak akan berpura-pura jika saya diminta memilih antara komunisme dan Nazisme, saya akan memilih komunisme,” tutur Churchill di gedung Dewan Perwakilan Inggris (House of Commons) pada 1937.