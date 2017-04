AMMAN – Inggris dilaporkan akan mengucurkan dana sebesar 1 miliar poundsterling atau sekira Rp16,5 triliun untuk membantu para pengungsi Suriah. Detail mengenai paket bantuan tersebut diungkapkan oleh Perdana Menteri Inggris Theresa May ketika ia mengunjungi Yordania.

Sebagaimana dikutip dari The New Arab, Selasa (4/4/2017), pada kunjungannya itu, May mengungkapkan bantuan tersebut merupakan realisasi dari janji Inggris pada 2016 yang mengklaim akan memberikan bantuan sekira 840 juta poundsterling serta tambahan 160 juta poundsterling.

Paket bantuan itu diberikan guna membantu para pengungsi agar mencegah gelombang pengungsi semakin membanjiri Eropa.

“Pendekatan ambisius ini disepakati London pada tahun lalu adalah untuk memberikan hasil yang nyata dan memberikan pengungsi apa yang mereka inginkan (yaitu) kesempatan dan pendidikan dekat dengan rumah yang menyediakan alternatif daripada mempertaruhkan hidup mereka mencapai Eropa,” tutur May.

Paket itu disebut juga terdiri dari makanan, vaksin, dan permukiman untuk para pengungsi Suriah di berbagai wilayah. Bantuan tersebut juga akan difungsikan untuk kontribusi pendidikan untuk pengungsi berusia dini di Yordania dan Lebanon untuk tiga tahun ke depan.