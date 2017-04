JAKARTA – Koordinator Komunitas Tionghoa Antikorupsi (KomTak) Lieus Sungkharisma, yakin dengan program janji kerja pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dan meyakini keduanya akan bekerja untuk masyarakat Jakarta dengan lebih baik.

Lieus yakin program kerja Anies-Sandi sangatlah berkualitas. Salah satunya program OK OCE (One Kecamatan, One Centre of Entrepreneurship) yang akan menciptakan lapangan pekerjaan.

“OK-OCE itu sangat bagus, dengan program itu akan melahirkan lapangan pekerjaan dan banyak pengusaha baru nantinya,” tutur Lieus saat dihubungi Okezone, Selasa (4/4/2017).

Selain itu Lieus mengatakan bahwa program kerja yang dibuat oleh pasangan Anies-Sandi itu sangatlah mahal nilainya, karena mereka lebih mengutamakan kepentingan rakyat Jakarta.