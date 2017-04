Mobil Mini Countryman Terbaru Diperkenalkan di Indonesia

JAKARTA - BMW Group Indonesia selaku agen pemegang merek (APM) Mini di Indonesia memperkenalkan Countryman generasi terbaru, berlokasi di gerai Mini, Senayan City, Jakarta Selatan, Rabu (5/4/2017).

"Mini Countryman merupakan salah satu model kendaraan Mini favorit pelanggan di Indonesia. Dengan hadirnya Mini Countryman terbaru, Mini Indonesia membuktikan komitmennya untuk terus memenuhi kebutuhan pelanggan di segmen premium compact dan menambah jumlah penggemar," ungkap Jodie O’tania, vice president corporate communications BMW Group Indonesia.

Mini Countryman berukuran lebih panjang 20 sentimeter dan lebih lebar 3 cm dibanding generasi sebelumnya. Wheelbase pun ikut bertambah panjang sekira 7,5 cm sehingga ruang kabin yang dapat diisi oleh lima penumpang semakin lega. Selain itu ruang penyimpanan barang juga bertambah.

New Mini Countryman dipasarkan dalam dua pilihan, yaitu Cooper yang dibanderol Rp660 juta dan Cooper S dijual Rp856 juta, off the road.

Cooper dibekali mesin berkapasitas 1.499 cc, tiga silinder, twinpower turbo, yang mampu mengeluarkan tenaga 136 hp pada 4.400-6,000 rpm dengan torsi 220 nm pada 4.300 rpm. Tenaganya disalurkan ke roda melalui transmisi otomatis enam percepatan. Akselerasi dari 0-100 kilometer per jam dapat dicapai dalam 9,6 detik.

Sedangkan Cooper S diperkuat mesin lebih besar yakni berkapasitas 1.998 cc. Dibantu transmisi otomatis delapan percepatan, mesin mobil ini menghasilkan tenaga 192 hp pada 5,000-6,000 rpm dan torsi puncak 280 nm pada 4.600 rpm. Akselerasi 0-100 km/jam dicapai dalam 7,4 detik.

Eksteriosnya makin macho dan sporty, namun tidak menghilangkan ciri khas dari Mini itu sendiri. Sejumlah elemen desain yang khas dari model ini tetap dipertahankan seperti helmet roof, lampu belakang berbentuk vertikal, kisi-kisi grille heksagonal, serta lampu depan besar yang telah mengalami perbaikan desain. Lampu indikator samping yang dikenal sebagai side scuttles diperbarui dengan bentuk menyerupai panah.

Roof rail dengan sentuhan akhir aluminium satin dikombinasikan dengan penutup samping berwarna silver di bagian atas, memberi penekanan visual yang lebih besar terhadap tinggi kendaraan.

Fitur paling baru yang ada di Countryman adalah instrumen sentral dengan layar sentuh 8 inci. Perlengkapan standar Countryman termasuk Radio Mini Boost dengan display empat baris di instrumen sentral dan fasilitas telefon bluetooth hands free.

New Mini Countryman akan diluncurkan di Indonesia pada akhir bulan ini atau tepatnya di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017.