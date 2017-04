WASHINGTON – Setiap upaya Amerika Serikat (AS) untuk menghadang program persenjataan Korea Utara (Korut) akan memerlukan keterlibatan dari China. Demikian disampaikan pejabat senior militer AS beberapa hari sebelum pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping.

Pernyataan yang dilontarkan Kepala Komando Strategis AS, Jenderal John Hyten itu mengamini komentar Presiden Donald Trump yang menyadari pengaruh besar China atas Korut. Hyten mengatakan, sulit untuk mencari sebuah solusi mengenai masalah Korut tanpa melibatkan China.

“Setiap solusi untuk masalah Korut harus melibatkan China. Saya seorang pejabat militer, tugas saya memberikan opsi militer kepada presiden, tetapi saya melihat dari sudut pandang strategis dan saya tidak bisa melihat solusi yang tidak melibatkan China,” jelas Hyten sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (5/4/2017).

Isu mengenai Korut akan diprediksi akan menjadi salah satu topik utama dalam pertemuan kedua kepala negara pada 6-7 April mendatang. Meski begitu, sulit diketahui apakah nantinya Trump akan dapat mendorong China untuk bertindak lebih keras terhadap Korut

Selama ini China hanya memberikan tekanan ekonomi terhadap Pyongyang, tetapi tidak bersedia melakukan tindakan lebih jauh yang berpotensi menyebabkan ketidakstabilan di Korut. Beijing khawatir ketidakstabilan di Korut akan menyebabkan berjuta pengungsi berusaha menyeberang ke China.

Di sisi lain belum diketahui tindakan apa yang akan dilakukan AS untuk menghadapi program senjata nuklir dan rudal balistik Korut. Pyongyang telah melakukan sejumlah uji coba rudal balistik yang dipersiapkan untuk dapat mencapai wilayah daratan AS. Setelah selesai dikembangkan, rudal balistik tersebut akan dapat dimuat dengan hulu ledak nuklir dan mengancam daratan AS.