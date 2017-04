JAKARTA - Calon wakil gubernur DKI Jakarta nomor 3, Sandiaga Shalahudin Uno menemui sejumlah mahasiswa yang sukses menjadi pengusaha, di antaranya Firdan yang sudah memiliki restoran Ropisbak sebanyak 15 cabang.

Selain mendatangkan keuntungan, menurut Sandiaga 15 cabang yang dirintis Firdan juga dapat membantu masyarakat memberikan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan.

"Saya terkejut, Mas Firdan diusia mudanya ini punya usaha di 15 cabang, padahal dia masih mahasiswa, dan ini menunjukkan sebuah kegiatan yang sangat positif dalam menciptakan lapangan kerja," ungkap Sandiaga di Jatiwaringin, Pangkalan Jati, Jakarta Timur, Rabu (5/4/2017).

Dikatakannya, kesuksesan Firdan sebagai pengusaha muda harus ditularkan kepada generasi bangsa Indonesia lainnya, ia pun mengajak Firdan bersama temen-temennya untuk membantu menjadi mentor di program One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE).

"Dan saya berharap mas Firdan san temen-temenya, semua disini bersama mitra-mitranya bisa bergabung menjadi mentor di OK OCE," pungkasnya Sandiaga.