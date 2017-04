JAKARTA - Aktivis Perempuan Indonesia yang juga Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Fahira Idris mengatakan, ada beberapa program kerja yang menonjol dari pasangan calon gubernur Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Program-program itu dinilai dapat mengatasi sejumlah problem Ibu Kota.

Di antaranya adalah program OK OCE (One Kecamatan, One Center for Enterpreunership). Menurut dia, melalui OKE OCE, pasangan Anies-Sandi berupaya untuk melahirkan 200 ribu pengusaha baru dengan membangun 44 pos pengembangan kewirausahaan warga di setiap kecamatan.

"Ini menjadi solusi untuk mengatasi tingginya angka pengangguran di Jakarta," katanya saat dihubungi Okezone di Jakarta, Rabu (5/4/2017)

Selain itu, program lainnya yang menjual di masyarakat adalah peningkatan fungsi Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS). Fahira berpendapat, program KJP dan KJS yang berlaku saat ini masih syarat akan ketidakadilan.

"KJP saat ini dinilai masih mengabaikan anak-anak putus sekolah atau tidak sekolah, melalui KJP Plus (yang diprogramkan) Anies-Sandi akan menjembatani masalah tersebut," ujarnya.

Fahira menambahkan, untuk program KJP Plus dan KJS Plus yang ditawarkan Anies-Sandi pun segmentasinya akan diperluas bagi seluruh kalangan, seperti untuk guru mengaji dan juga penjaga rumah ibadah.

"Mereka itu langsung bersentuhan dengan masyarakat oleh karenanya mereka harus dimuliakan," katanya.

Tidak hanya itu, menurut Fahira, ada yang paling penting dari program kerja yang diusung Anies-Sandi, yakni program untuk perempuan dan anak di DKI Jakarta.

Ia mengatakan program pemberdayaan perempuan seperti Siaga Persalinan Darurat, Inisiasi Menyusi ASI Eksklusif, serta pelibatan UKM dapat memberikan dampak yang baik bagi kalangan perempuan Jakarta.

"Sedangkan untuk anak-anak, peningkatan fasilitas serta sarana-prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini merupakan terobosan untuk memberikan kenyamanan dalam pendidikan," katanya.

Fahira meyakini, jika semua program tersebut terus menerus disosialisasikan kepada masyarakat Jakarta, tidak menutup kemungkinan Anies-Sandi akan memenangkan Pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April 2017. "Terutama jika program itu dikemas dalam kampanye yang kreatif," ucapnya. (Abdul Azis)