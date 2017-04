JAKARTA - Dari sekian banyak program yang diperkenalkan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno, rupanya banyak warga kepincut dengan One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship (OK OCE).

Demikian yang didapat Okezone dari hasil penelusuran ke wilayah Karang Anyar di Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat, dan Kalibaru Barat di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, pada hari ini.

Mina, ketua RT 04 RW 06 Kalibaru Barat IX, bahkan menyatakan paling tahu mengenai program OK OCE. Sebagai perwakilan warga kecil yang tinggal di sana, perempuan berusia 68 tahun itu berharap Anies-Sandi bisa menang agar dapat meningkatkan ekonomi rakyat.

"Saya berharap pengangguran bisa pada kerja semua. Kalau bisa dikasih modal untuk dagang juga," ujar Waidah (39), warga lainnya di Kalibaru Barat IX yang sehari-hari berdagang bakmi ayam di Pasar Mencos, Rabu (5/4/2017).

Kekaguman serupa ternyata juga dirasakan oleh para relawan Anies-Sandi di Karang Anyar, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mereka diketahui bekerja tanpa pamrih, meski tidak ada sokongan dana maupun partai.

"Iya, katanya kan nanti program itu bisa melahirkan pengusaha-pengusaha baru di Jakarta. Akan disediakan satu koordinator di setiap kecamatan, dan kami lihat memang sudah ada koordinatornya. Belum jadi, program sudah nyata. Cuma warga kudu ikut pelatihan dulu, itu kami bisa mengerti," terang Dayat yang juga warga Karang Anyar.

Selain OK OCE, sebenarnya program DP rumah 0% juga menarik minat warga. Akan tetapi, mereka biasa-biasa saja karena sudah memiliki rumah di sana.

"Kalau rumah, kami enggak muluk-muluk. Jika sudah ada pun, kami belum tentu bisa kebeli. Lagipula sudah punya rumah kami di sini. Tapi itu kalau terwujud, bagus sekali, sangat membantu rakyat kecil," ujarnya.

Ayah dari dua anak ini menambahkan, "Program Anies-Sandi, kami lihat signifikan dan bagus. Itulah alasan kami biar enggak didanain, mau dukung. Buka posko supaya warga sini kagak goyang, tetap nomor 3."