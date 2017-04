JAKARTA - Aktivis Perempuan Indonesia, Fahira Idris menilai bahwa setiap program kerja yang diusung Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Uno di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dapat menjawab seluruh problematika yang dihadapi di Ibu Kota saat ini.

"Saya tidak pernah melihat program dan janji kerja paslon yang selengkap ini," katanya saat dihubungi Okezone, Rabu, (5/4/2017).

Senator asal Jakarta itu meyakini, program-program kerja tersebut juga bisa terealisasi dengan baik jika Anies-Sandi menang dalam perhelatan Pilkada DKI 2017 putaran kedua pada 19 April 2017. Salah satu program unggulan yang ditawarkan pasangan calon nomor urut 3 itu ialah open govenrment.

"Jadi kenapa saya yakin semua program ini bisa terealisasi, karena Anies-Sandi akan menerapkan open government dalam setiap kebijakan dan programnya nanti," tuturnya.

Fahira menilai, open government yang diterapkan oleh pasangan Anies-Sandi bukan sekadar keterbukaan informasi seperti yang dilakukan Pemprov DKI saat ini. Namun, lebih luas dari pada itu.

"Open Government versi Anies-Sandi nantinya akan membuka pintu sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkolaborasi dan berperan aktif menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan dan persoalan-persoalan lain yang mereka hadapi," paparnya.

Tak hanya itu, menurut Fahira, semua program kerja yang diusung Anies-Sandi dalam prosesnya juga dibentuk berdasarkan persoalan di lapangan, bukan hanya di atas meja. Alhasil, hal tersebut diyakini membuat program Anies-Sandi terus menjadi bahasan hangat di masyarakat.

“Karena memang menjawab persoalan dan memberikan solusi," ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Anies-Sandiaga telah mendeklarasikan 23 program kerja bagi masyarakat DKI Jakarta jika ia terpilih memimpin Ibu Kota. Kini yang populer adalah program Kartu Jakarta Pintar Plus, Kartu Jakarta Sehat Plus, hingga Program OK OCE.

(Abdul Azis)

(sym)