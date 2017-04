Mobil-Mobil Baru di Pameran IIMS 2017

JAKARTA - Setidaknya ada 17 merek mobil yang akan berpartisipasi di pameran automotif Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017 yang berlangsung pada 27 April-7 Mei, di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Sebanyak 17 merek itu adalah Audi, BMW, Chevrolet, Datsun, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mercedez Benz, Mini, Mitsubishi Motors, Nissan, Renault, Suzuki, Tata Motors, Toyota, dan Volkswagen.

Sejauh ini beberapa agen pemegang merek (APM) sudah menyakatan akan meluncurkan produk baru di pameran tahunan itu. Berikut ini daftar sementaranya:

1. Kia

Memanfaatkan IIMS PT Kia Mobil Indonesia (KMI) akan meluncurkan satu produk baru di segmen hatchback.

"Kali ini kami akan menampilkan secara perdana all new Rio, di mana baru saja meluncur di Paris Motor Show 2016. Rio terbaru tampil lebih stylish," ujar Public Relations Manager PT KMI, Lawindri Liu.

Selain itu, KMI juga akan memajang beberapa produk, seperti Grand Sedona, Sportage, dan Picanto.

2. Mercedes Benz

Di samping memamerkan produk yang saat ini dipasarkan, PT Mercedes Benz Distribution Indonesia juga akan meluncurkan tiga produk baru.

"Mercedes Benz new E Class dan juga new GLC Coupe pertama kali kami tampilkan di sebuah pameran automotif. Selain itu kami juga akan memperkenalkan new AMG C 43 Coupe yang menawarkan performa tinggi dan sportcar dengan coupe," tutur Dennis Kadaruskan, public relations manager Mercedes Benz Distribution Indonesia.

3. Mitsubishi

PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales (MMKSI) selaku agen pemegang merek (APM) kendaraan penumpang dan kendaraan niaga ringan Mitsubishi akan memajang 10 produk, beberapa di antaranya adalah model baru.

"Kami akan men-display 10 kendaraan, yaitu SUV Pajero Sport, Outlander, city car Mirage, ada juga Triton. Pada ajang ini kami juga akan meluncurkan Pajero Sport local production yang pertama diproduksi di Indonesia. Kami juga akan meluncurkan Triton yang merupakan model 2017 dengan perbaikan yang tentunya akan menjadi double cabin yang semakin nyaman serta Triton 4x2," papar Head of Public Relations Department MMKSI, Intan Vidiasari.

Berlokasi di hall A6, Mitsubishi juga akan memajang XM Concept yang sudah diperkenalkan di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) pada Agustus 2016.