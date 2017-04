JAKARTA – Praktik kampanye hitam dalam kampanye Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta putaran kedua cukup marak ditemukan belakangan ini. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI diharapkan proaktif untuk mengantisipasi adanya praktik kecurangan itu.

Menurut pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, Bawaslu harus lebih aktif turun ke lapangan untuk menyisir adanya praktik kampanye hitam dalam bentuk spanduk dan selebaran.

“Idealnya begitu. Bawaslu lebih pro aktif menyisir dan mengantisipasi masifitas kampanye hitam,” katanya kepada Okezone, Kamis (6/4/2017).

Menurut Adi, Bawaslu DKI selama ini lebih banyak menunggu laporan untuk kemudian menindak pelaku praktik kampanye hitam. Hal itu, menurutnya, menyebabkan praktik kampanye hitam menjadi masif.

“Selama ini Bawaslu lebih banyak nunggu jadinya kampanye hitam massif terjadi,” katanya.

Adi menyarankan lembaga pengawas pemilu itu untuk lebih agresif untuk mengatasi kampanye hitam. Itu karena saat ini Bawaslu dinilai terlalu tekstual.

“Selain itu, Bawaslu juga terlalu tekstual, sekali-kali out of the box dan lebih agresif,” ucapnya.

Sekadar diketahui, praktik kampanye hitam tak jarang ditemukan di pergelaran Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017 putaran kedua. Salah satunya adalah spanduk berisikan fitnah yang ditujukan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.