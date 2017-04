JAKARTA - Selain program-program unggulan seperti Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), One Kecamatan One Coordinator Entrepreneur (OK OCE) dan Rumah murah DP nol persen, karakter Anies-Sandi yang sopan dan santun selalu menjadi daya tarik tersendiri bagi warga.

"Saya tuh adem kalau dengar Pak Anies dan Sandi berbicara. Mereka tidak mencak-mencak, emosional apalagi sampai mengeluarkan kata-kata yang merendahkan rakyat kecil," ujar Yuli, tokoh masyarakat di Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat kepada Okezone, Kamis (6/4/2017).

Lebih lanjut, nenek tujuh cucu itu memandang sosok Anies-Sandi yang mengayomi dan ramah jadi poin plus untuk memantapkan pilihannya kepada paslon nomor urut tiga tersebut.

"Istri-istri mereka (Anies-Sandi) juga sepertinya lebih mau berbaurlah dengan kami ibu-ibu PKK, sama warga. Saya melihatnya Anies-Sandi itu pro sekali sama rakyat kecil, bukan ke orang gedean saja," urainya.

Yuli berharap melalui pengalaman keduanya sebagai mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Wakil Ketua Kadin itu, kondisi Jakarta diharapkan bisa menjadi lebih baik lagi. Ia menyebut gubernur sebelumnya sudah cukup bagus menanggulangi banjir, tinggal Anies-Sandi meneruskan yang belum terlaksana.

"Kan belum semua daerah bebas banjir, harapannya di bawah kepemimpinan Anies-Sandi daerah itu bisa ikut tidak banjir lagi. Perekonomian warganya meningkat dengan program OK OCE," pungkasnya.