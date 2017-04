JAKARTA - Ribuan warga Nahdliyin mendeklarasikan dukungan untuk pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta nomor urut tiga, Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno. Deklarasi ini menunjukan komitmen bahwa Anies yang mendapatkan tempat di hati masyarakat Jakarta, khususnya kalangan Nahdliyin. Para pendukung itu menyebut kelompoknya dengan sebutan relawan pemenangan Anies-Sandi Nasrul Ummah (PAS NU).

Dalam deklarasi yang digelar di GOR Cendrawasih, Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Rabu 5 April 2017 siang. Dalam deklarasi ini, turut hadir pula sejumlah tokoh besar NU di antaranya, KH Abdul Rahman Soheh, KH Munahar Muhtar, KH Suripno Husein, KH Fahrurrozi, KH A Kasir, KH Abdul Rozak, KH Fathonah, KH Ali Mahfud, dan Ustadz Fahrur.

"Ini merupakan perintah dari Rois Suriah. Rois sendiri adalah penjaga kemulian, sebagaimana hasil mukhtamar Lirboyo 30 di Kediri, Jawa Timur. Pilihan ini merupakan hal yang wajib, memilih gubernur Muslim," ucap KH Abdul Rahman Soheh, Rois Suriah Cabang Jakarta Barat, Rabu 5 April 2017.

KH Soheh menyebut, berbeda dengan paslon lain, Anies-Sandi mampu menciptakan kerukunan umat bergama, selain itu keduanya pantas dipilih karena menjaga Ahlussunnah Wal Jamaah di Jakarta.

Setelah deklarasi ini, NU sendiri berkomitmen teguh untuk memenangkan Anies-Sandi. Gerakan tentang pemenangan dan mengantarkan Anies-Sandi untuk menang merupakan kewajiban.

Dalam deklarasinya, warga Nahdliyin menyatakan dan mendukung Anies-Sandi menjadi Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Alasan kuat kenapa menentukan pilihan ke kandidat yang diusung Partai Gerindra dan PKS itu melihat beberapa program kerja yang sangat berpihak kepada umat, seperti KJP Plus, KJS Plus, DP 0%, Program OK OCE, Program memakmurkan masjid, dan perhatiannya kepada marbot dan guru ngaji.