JAKARTA - Ketua DPP Rescue Perindo Adin Denny mengatakan, pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno itu memiliki visi dan misi yang sejalan dengan Partai Perindo.

Adin menuturkan, paslon yang diusung oleh Partai Gerindra dan PKS itu memiliki fokus di dunia pendidikan. Di mana Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesodibjo sangat konsentrasi terhadap hal tersebut.

"Program KJP Plus yang memberikan pendidikan sampai ke universitas. Pak Hary Tanoe itu sangat konsen dengan pendidikan, karena dia sudah memberikan kuliah gratis kepada pemuda di Indonesia," ujarnya di Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kamis (6/4/2017).

Selain itu, lanjut Adin, program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship ( OK OCE) dari mereka juga memilki kemiripan dengan Partai Perindo, yakni pembagian gerobak gratis kepada pelaku usaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Anies-Sandi itu ada program UMKM yang sejalan dengan Perindo, di mana kita ada program bagi-bagi gerobak untuk pelaku usaha, tujuannya adalah untuk menaikkan taraf hidup masyarakat," imbuhnya.

Adin menambahkan, paslon nomor urut tiga itu merupakan sosok pemimpin yang dapat mempersatukan segenap masyarakat Ibu Kota. Sebab, kata dia, miniatur dari Indonesia, tempat kumpulnya seluruh etnis dan suku yang ada di Tanah Air.

"Anies-Sandi itu sosok pemimpin yang bisa mempersatukan masyarakat. Jadi dia tidak memecah belah, malahan merangkul masyarakat," tukasnya.