JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengaku yakin dengan program-program yang dicetuskan oleh pasangan calon Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI 2017.

Lantaran tim pemenangan pasti telah mengkaji dengan baik apa yang menjadi permasalahan dan solusi bagi DKI Jakarta.

"Program itu pasti sudah dikaji secara mendalam berdasarkan data sesuai kebutuhan warga Jakarta ya," ungkapnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (6/4/2017).

Selain itu, menurut HNW program Anies-Sandi yang dikemas dalam 23 janji kerja itu telah diukur matang sesuai porsi anggaran APBD DKI Jakarta.

"Sudah diukur juga bagaimana ketika Anies-Sandi nanti terpilih, Pemprov DKI mengatasinya dengan anggaran yang sangat cukup, dengan kemampuan menyerap anggaran yang baik," tukasnya.

Sehingga ketika program itu dilaksanakan nantinya bisa memberi manfaat, solusi, dan keberpihakan bagi masyarakat Jakarta.

Diketahui, janji kerja Anies-Sandi memuat banyak program yang ditujukan untuk mensejahterakan warga Jakarta.

Program unggulan seperti KJP plus, KJS plus, Tunjangan Lansia, OK OCE, Jakarta Terintegrasi, dan hunian tanpa uang muka menjadi janji kerja Anies-Sandi apabila terpilih nantinya menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Tak hanya itu program seperti bioskop rakyat, menghidupkan titik-titik sejarah dan kebudayaan juga akan digenjot.