BANDA ACEH – Pesawat militer angkatan udara Amerika Serikat (AS) akhirnya selesai diperbaiki di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda (SIM) Aceh Besar. Bagian mesin yang sebelumnya rusak, juga telah diganti dengan mesin baru oleh tim recovery militer AS.

Sejak tim teknisi pesawat tiba di Bandara SIM Selasa (4/4/2017), angkatan udara AS itu langsung memperbaiki kerusakan mesin. Bahkan salah satu mesin yang rusak sudah diganti dengan mesin baru.

Komandan Landasan Udara SIM, Kolonel Pnb Suliono mengatakan, sejak rabu kemarin pesawat langsung diperbaiki oleh tim teknisi yang dikirim langsung dari Washington DC, AS. Hari ini pesawat selesai diperbaiki dan uji mesin di wilayah parkir bandara.

“Hari ini mereka (pesawat Amerika Serikat) melaksanakan ground test, menguji fungsi mesin pesawat,” kata Kolonel Suliono di Bandara SIM, Aceh Besar, Kamis (6/4/2017).

Uji mesin pesawat dilakukan sekitar pukul 11.00 WIB. Keempat mesin dinyalakan bersamaan untuk memastikan tidak ada masalah dan seluruh mesin bekerja maksimal.

Setelah menguji fungsi mesin, dua unit mobil tangki bahan bakar langsung mendekat ke bagian depan pesawat. Dua tangki mobil berisi bahan bakar avtur itu lalu diisi ke badan pesawat.

Disamping itu kata Danlanud mesin pesawat yang rusak akan dijemput kembali oleh pesawat cargo AS. Namun belum diketahui jadwal kedatangan pesawat milik Negara adidaya itu. Saat ini pihaknya masih menunggu surat izin take off dari pihak AS.

“Barang yang ditinggal dan tim security akan dijemput oleh pesawat lain,” pungkasnya.