Toyota New Agya Meluncur

JAKARTA - Setelah new Ayla, PT Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan new Agya. Mobil low cost green car (LCGC) ini mengalami perubahan di eksterior dan interior yang semakin stylish dan modern.

New Agya juga ditawarkan dengan pilihan mesin baru yakni 1.200 cc dual VVT-i, melengkapi versi 1.000 cc yang sudah hadir lebih dulu.

“Kami berharap kehadiran new Agya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya kawula muda terhadap produk entry hatchback Toyota yang tidak kalah stylish dan modern dibandingkan segmen di atasnya,” kata Vice President Director PT TAM, Henry Tanoto, di Jakarta, Jumat (7/4/2017).

Sementara itu Executive Chief Enginer new Agya Nobuhiko Oono menjelaskan Agya menyasar kalangan muda. Penggunaan mesin 1.000 cc VVT-i tidak hanya membuat mobil ini lebih irit bahan bakar, tapi juga lebih bertenaga dengan power 67 ps, meningkat dibandingkan mesin sebelumnya yang memiliki power 65,3 ps. Begitu juga dengan kehadiran Agya 1.200 cc dual VVT-i dengan power 88 ps membuat mobil ini lebih bertenaga dan lincah.

New Agya 1.000 dan 1.200 cc hadir dengan dua pilihan transmisi, yaitu manual 5 speed dan otomatis 4 speed.

Eksterior turut mengalami perubahan. Lampu projector headlamp with LED light guide serta desain radiator grille berbentuk trapezoid memberi kesan modern. Desain grille semakin mempertegas aura dinamis dan modern. Sedangkan desain “reverse L-shape” pada lampu bagian belakang mampu memberikan kesan mewah. Penggunaan pelek 14 inci dual tone alloy dengan proses machining, dan TRD desain yang baru menjadikan tampilan new Agya makin sporty dan stylish.

Interior juga mengalami perubahan yang signfikan dengan adanya kombinasi warna hitam dan darker silver. Untuk menambah kenyamanan, bangku baris kedua new Agya juga sudah dilengkapi head rest.

New Agya dipasarkan dalam tujuh tipe dengan harga mulai Rp127,6 juta sampai Rp151,9 juta on the road Jakarta. (san)