Ini yang Bikin Toyota Optimis Bisa Jual 3.000 Agya per Bulan

JAKARTA - Toyota Astra Motor (TAM) meluncurkan low cost green car (LCGC) new Agya, Jumat (7/4/2017). TAM melihat market LCGC masih potensial di Indonesia karena optimis new Agya akan diterima pasar dengan baik.

TAM pun membidik target penjualan 3.000 unit per bulan untuk mobil kembaran Daihatsu Ayla ini.

"Kalau kita bicara target penjualan, kami lihat market di segmen ini masih sangat potensial. Ini kan segmen di mana first buyer-nya banyak, kemudian juga jadi first chioce additional yang memang kebutuhannya untuk fungsi. Tapi juga tidak menutup yang untuk anak muda. Ini market-nya memang sangat potensial. Jadi target kami itu sekira 3.000 unit per bulan," terang Vice President Director TAM, Henry Tanoto, saat peluncuran, di Jakarta.

Ia menambahkan, adanya varian new Agya 1,2 liter yang mengusung mesin dual VVT-i diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk memiliki mobil ini. Sejak 2013, Toyota hanya memasarkan Agya versi 1 liter.

"Sebenarnya Toyota membangun atau mengeluarkan model baru itu selalu didasarakan dari pelanggan. Setelah kami luncurkan Agya yang sebelumnya, kami melakukan survei dan riset dan menerima banyak masukan tentang adanya kebutuhan dari konsumen dari sisi performa, khususnya engine. Jadi, itu yang yang melatarbelakangi kenapa ada yang 1,2 liter," terang Henry.

Sejak pertama diluncurkan pada 2013 sampai saat ini penjualan Agya mencapai 197.310 unit. Pada 2016, Agya memeroleh market share 30 persen.

New Agya mengalami banyak perubahan di eksterior di antaranya grille, lampu utama, dan pelek menjadi 14 inci. Sementara di interior bangku baris kedua dilengkapi dengan head rest.

Mobil pesaing Honda Brio Satya dan Datsun GO Panca ini dipasarkan dalam tujuh tipe, yakni Agya 1.0 E (M/T) Rp127,6 juta, 1.0 G (M/T) Rp131,5 juta, 1.0 G (A/T) Rp144,4 juta, 1.2 G (M/T) Rp134,6 juta, 1.2 G (A/T) Rp147,6 juta, 1.2 M/T TRD Rp138,8 juta, dan 1.2 A/T TRD Rp151,9 juta, on the road Jakarta.