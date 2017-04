Resmi Meluncur, Mercedes Benz E-Class Rakitan Bogor Turun Harga

JAKARTA - PT Mercedes Benz Indonesia (MBI) pertama kali meluncurkan model E-Class terbaru pada 2016 bersamaan dengan ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS). Saat itu statusnya masih didatangkan utuh atau completely built up (CBU) dari Jerman.

Pada Januari 2017, MBI mulai merakitnya secara lokal atau completely knock down (CKD) di pabrik Mercedes Benz berlokasi di Desa Wanaherang, Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tepat hari ini, Jumat (7/4/2017), MBI meluncurkan E-Class racikan lokal. Rencananya, peluncuran resmi di hadapan publik akan dilakukan pada akhir April ditengah berlangsungnya Indonesia International Motor Show (IIMS) 2017.

Model E-Class terbaru memiliki panjang sumbu roda 2.939 milimeter atau bertambah sekira 65 mm dari model sebelumnya yaitu 2.874 mm. Penambahan panjang berimbas pada ruang kabin yang semakin luas sehingga menambah kenyamanan para penumpang.

E-Class terbagi dalam dua tipe yaitu E 250 dengan Avantgarde Line dan E 300 dengan AMG Line. Masing-masing dibekali oleh mesin bensin empat silinder dan berkapasitas dual liter. Keduanya memiliki tenaga yang berbeda untuk E 250 with Avantgarde Line mampu menghasilkan tenaga 211 hp, sedangkan E 300 with AMG Line bertenaga 245 hp dan torsi 370 nm. Semua mesin pada E-Class terbaru dilengkapi dengan fungsi ECO start/stop. Mesin bensin telah memenuhi persyaratan standar emisi Euro6 yang ditetapkan Uni Eropa.

Kariyanto Hardjosoemarto, deputy director sales operations and product management MBI mengatakan, “Dengan E-Class terbaru kini telah dirakit di pabrik kami di Indonesia, kami turut serta menulis sejarah panjang seri model ini, yang sekarang telah mencapai generasi kesepuluh, dengan gaya yang mengesankan. Lewat teknologi inovatif yang dimilikinya, E-Class terbaru memberikan suatu pengalaman berkendara yang baru serta dengan interior berkualitas tinggi yang eksklusif menerapkan standar tinggi Mercedes-Benz secara sistematis. Saya yakin E-Class terbaru ini akan menyenangkan para pelanggan kami dan memberikan suatu hal yang segar bagi kelas bisnis.”

Bicara soal harga, E-Class racikan lokal dibanderol dengan harga Rp1,129 miliar untuk E 250 with Avantgarde Line dan Rp1,329 miliar untuk E 300 with AMG Line. Harga yang ditawarkan off the road Jakarta.

Bila dibandingkan dengan harga sewaktu mobil didatangkan dalam bentuk CBU, ada sedikit penurunan. Versi CBU, E 250 with Avantgarde Line dibanderol Rp1,179 miliar, dan Rp1,379 miliar untuk E 300 with AMG Line.

"Antara CBU dengan CKD beda tarif impor," papar Department Manager Public Relations MBI, Dennis Kadaruskan. (san)