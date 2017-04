Harga & Mesin Tak Jauh Beda, Agya Bisa Ganggu Calya & Etios?

JAKARTA - PT Toyota Astra Motor (TAM) menambahkan varian new Agya dengan mesin 1,2 liter dan harga tertinggi Rp151,9 juta untuk tipe 1.2 A/T TRD. Secara kapasitas mesin dan harga, posisi new Agya tidak terlalu jauh berbeda dengan Calya dan Etios Valco.

Lantas, apakah kondisi ini bisa memakan pasar model satu sama lain? Vice President Director TAM Henry Tanoto menjelaskan, setip model kendaraan dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan segmen masing-masing.

"Kalau kita lihat secara engine, kapasitas sama dengan Calya juga dengan Etios. Tapi sebenarnya secara segmen berbeda. Kayak Calya, lebih ke arah keluarga muda, juga bagi yang membutuhkan kapasitas 7-seater. Itu adalah perbedaan yang paling mendasar. Sedangkan new Agya kan lebih ke arah customer yang tidak butuh kapasitas 7-seater dan untuk menyasar anak-anak muda," jelas Henry, di Jakarta, Jumat 7 April 2017.

Soal harga, jelas dia, bukan menjadi ukuran satu model kendaraan akan memakan pasar yang lainnya. Apalagi range harga satu model kendaraan Toyota dibuat cukup panjang dengan menghadirkan banyak tipe. Dengan begitu customer memiliki pilihan lebih banyak.

“Kalau lihat perbedaan dari market kami harapkan ini jsutru bisa menjadi pilihan di masing-masing segmen. Kami memang punya line up atau varian yang cukup besar di masing-masing segmen. Semua itu tidak lain untuk lebih memudahkan pilihan dari customer yang punya kebutuhan di masing-masingnya," ungkapnya.

Tak heran jika new Agya dipasarkan dengan rentang harga Rp24 jutaan dari tipe yang paling rendah hingga tinggi.

"Kalau sebut Agya, itu yang segmennya di harga Rp120 jutaan sampai Rp150 jutaan. Calya juga dari yang Rp150 jutaan sampai di atasnya lagi," sebutnya.

Hal yang sama juga berlaku dengan Etios Valco. City car ini dibuat untuk menyasar kalangan yang suka dengan mobil 5-seater namun dengan ruang kabuh lebih luas.

"Etios mirip juga, untuk segmen yang ingin 5-seater tapi space lebih besar. Customer itu kan bervariasi. Jadi orang itu preference-nya macam-macaam. Dengan diberikan banyak pilihan harapannya bisa menemukan kendaraan mana yang paling cocok dan sesuai kebutuhan," pungkas Henry.