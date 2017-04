TOP AUTOS: Kembar New Agya-Ayla Gebrak Pasar LCGC

JAKARTA - Pasar low cost green car (LCGC) kembali ramai dengan datangnya si kembar Agya-Ayla dalam wajah baru. Seakan sudah menjadi tradisi PT Astra Daihatsu Motor (ADM) dan PT Toyota Astra Motor (TAM) yang selalu meluncurkan kedua produk kembar tersebut dalam waktu yang bersamaan.

Daihatsu lebih dulu melakukan upacara peluncuran new Ayla pada pagi hari, Jumat (7/4/2017). Daihatsu Ayla hadir dalam dua pilihan mesin, yaitu 1,2 liter dan 1 liter. Kedua tipe memiliki beberapa perbedaan. Dari segi style Ayla 1,2 liter memiliki lampu depan proyektor ditambah LED, lalu terdapat side stone guard. Sedangkan dari sisi kenyamanan, telah dilengkapi dengan pengaturan audio pada lingkar kemudi, head unit layar sentuh, dan lainnya.

Sedangkan Ayla 1 liter mendapat tambahan fitur keselamatan airbag dan back sonal. Grille dan bumper depan tampil dengan desain baru. Ayla terbaru hadir dengan sembilan varian dan enam pilihan warna yaitu putih, hitam, silver, abu-abu, merah, dan oranye.

Dengan segala perubahan dan tambahan fitur, ADM memasarkan Ayla terbaru dengan harga mulai dari Rp92,5 juta sampai Rp132,8 juta untuk mesin 1 liter serta Rp125,5 juta sampai Rp146,25 juta untuk tipe mesin 1,2 liter.

Kedatangan mesin 1,2 liter bukan tanpa alasan. Menurut Amelia Tjandra, direktur marketing PT ADM ini merupakan bagian dari konsep yang sudah ditentukan.

"Kami selalu melakukan refreshment atau perubahan sesuai dengan suara konsumen. Ada tiga point yang konsumen harapkan dari Ayla, dimodifikasi, penyegaran, dan ditambahkan yaitu dari segi styling dan kenyamanan. Nah, karena ada permintaan untuk driving performance oleh karena itu kami keluarkan yang namanya mesin 1,2 liter itu alasannya," ujar wanita yang akrab disapa Amel itu.

Selain mesin, tampilan dan fitur kedua tipe tersebut dibuat berbeda.

"Kenapa penampilannya jauh beda, ini sesuai dengan konsep produknya. Jadi target konsumennya juga beda untuk Ayla mesin 1,0 liter kami masukkan untuk mereka yang baru pertama kali mempunyai mobil. Orang-orang di posisi ini tentunya membutuhkan harga-harga yang terjangkau. Untuk 1,2 liter target konsumennya adalah mereka yang masih muda kemudian punya orangtua yang mungkin kaya, sehingga bisa sanggup membelikan mereka mobil dan orang-orang ini mebutuhkan power atau driving yang lebih dari 1,0 liter. Selain menginginkan konsep yang sporty," terang Amel.

Sementara itu setelah setelah Ayla, masih di hari yang sama, Toyota meluncurkan new Agya. Mobil berdimensi kecil ini mengalami perubahan di eksterior dan interior yang semakin stylish dan modern.

New Agya juga ditawarkan dengan pilihan mesin baru yakni 1.200 cc dual VVT-i, melengkapi versi 1.000 cc yang sudah hadir lebih dulu.

“Kami berharap kehadiran new Agya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, khususnya kawula muda terhadap produk entry hatchback Toyota yang tidak kalah stylish dan modern dibandingkan segmen di atasnya,” kata Vice President Director PT TAM, Henry Tanoto.

New Agya 1.000 dan 1.200 cc hadir dengan dua pilihan transmisi, yaitu manual 5 speed dan otomatis 4 speed.

Eksterior turut mengalami perubahan. Lampu projector headlamp with LED light guide serta desain radiator grille berbentuk trapezoid memberi kesan modern. Desain grille semakin mempertegas aura dinamis dan modern. Sedangkan desain ‘reverse L-shape pada lampu bagian belakang mampu memberikan kesan mewah. Penggunaan pelek 14 inci dual-tone alloy dengan proses machining dan TRD desain yang baru menjadikan tampilan new Agya makin sporty dan stylish.

Interior juga mengalami perubahan yang signfikan dengan adanya kombinasi warna hitam dan darker silver. Untuk menambah kenyamanan, bangku baris kedua new Agya juga sudah dilengkapi head rest.

New Agya dipasarkan dalam tujuh tipe dengan harga mulai Rp127,6 juta sampai Rp151,9 juta on the road Jakarta. TAM pun membidik target penjualan 3.000 unit per bulan untuk mobil kembaran Daihatsu Ayla ini. (san)