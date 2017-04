JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Amerika Serikat (AS) akan memulai rangkaian kunjungan kenegaraannya ke sejumlah negara, termasuk Indonesia. Pence dijadwalkan tiba di Indonesia pada 20 April.

Dalam keterangan resminya yang diterima Okezone, Jumat (7/4/2017), Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr menyebut, kunjungan Wakil Presiden AS Mike Pence ke Jakarta mencerminkan komitmen Negeri Paman Sam untuk meneruskan kemitraan strategis antara AS dengan Indonesia.

"Keterlibatannya dengan para pemimpin Indonesia akan menguatkan kemitraan strategis AS-Indonesia melalui diskusi yang difokuskan untuk memperdalam hubungan ekonomi, meningkatkan kerjasama untuk prioritas keamanan regional serta meningkatkan hubungan dan pertukaran antarmasyarakat," ujar Dubes Donovan.

Selama kunjungannya, Wapres AS Mike Pence akan bertemu Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, para menteri serta para pejabat Pemerintahan Indonesia. Pence juga dijadwalkan menggelar pertemuan dengan para pejabat senior dan diplomat ASEAN serta berkesempatan mempelajari keragaman agama, budaya dan toleransi antarkeyakinan dari para pemimpin keagamaan di Indonesia.

Dubes Donovan mengimbuhkan, Sebagai negara demokratis kedua dan ketiga di dunia, AS-Indonesia telah menjadi mitra alami dan berbagi banyak nilai yang sama serta keinginan menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar bagi warga kedua negara.

Karena itu, selama mengunjungi Nusantara, Pence juga akan mendengarkan berbagai permasalahan yang dipaparkan komunitas bisnis Indonesia dan AS. Sang wapres akan bertukar pikiran agar dapat memahami lebih baik bagaimana kedua negara dapat mengembangkan dan memperdalam kerjasama ekonomi.

"Kami berharap bahwa kunjungan Wapres Mike Pence akan mengukuhkan tujuan bersama kedua negara dalam mencapai kesejahteraan bagi rakyat AS-Indonesia, serta memungkinkan kita bekerja beriringan dalam memastikan keamanan dan stabilitas kawasan Asia-Pasifik," imbuh Donovan.

Tur Asia Pasifik Pence akan dimulai pada 16 April di Seoul, Korea Selatan. Ia berkunjung ke Tokyo, Jepang, pada 18 April. Jakarta akan menjadi persinggahan Pence berikutnya pada 20 April. Setelah itu, ia akan bertolak ke Sydney, Australia, pada 22 April dan Honolulu, Hawaii, ada 24 April.