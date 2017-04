JAKARTA - Dalam membangun Indonesia, dibutuhkan pemimpin yang memiliki konsep dalam membangun daerah di Indonesia yang sesuai karakter dan kekuatan daerah tersebut.

Hal itu diungkapkan Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo saat memberikan arahan di MNC Group Manager Forum XXVII, di Plenary Hall MNC News Center, Jakarta, Jumat (7/4/2017).

“Membangun Indonesia harus memiliki konsep. Bangun daerah sesuai kekuatannya, tidak dilepas, tapi dikawal hingga maju," ujar Hary Tanoe.

Hary Tanoe menambahkan, Indonesia saat ini membutuhkan pemimpin bisa membangun karakter di tiap daerah dengan mendukung sektor-sektor yang diandalkan di daerah tersebut. Ia menekankan, pentingnya menciptakan kebijakan yang dapat menambah lapangan kerja.

“Kebijakan harus mendukung sektor yang menciptakan lapangan kerja, bukan memperlambat," tuturnya.

Sebagai seorang pengusaha, Hary Tanoe menekankan kepada jajarannya untuk membangun karakter bila ingin membangun kesuksesan. “Success is not free, bangun karakter, fight for it," tukasnya.