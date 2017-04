JAKARTA – Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahudin Uno memaparkan persoalan Jakarta di saat menjadi pembicara di acara Manager Forum MNC Group Forum XXVII.

Anies mengungkapkan sedikitnya ada tiga isu utama di Ibu Kota, yakni lapangan pekerjaan, pendidikan dan biaya hidup.

"Kami ingin membereskan ketiga permasalahan itu sehingga bisa meniadakan ketimpangan, menghadirkan perasaan keadilan, kedamaian dan sejahtera," kata Anies di lantai 15 Gedung iNews, Kompleks MNC di Jakarta Pusat, Jumat (7/4/2017).

Menurutnya, ketiga permasalahan itu bukan salah siapa-siapa. Ia berharap tidak perlu ada lagi yang menyalahkan gubernur tertentu, karena problem tersebut sudah menjadi persoalan yang menahun sejak Jakarta berdiri.

Sementara Sandiaga saat menjadi pembicara, menjelaskan ada tiga program utama yang bisa mereka tawarkan.

Pertama, membuka lapangan pekerjaan melalui program One Kecamatan One Centre of Entrepreneurship (OK OCE) di 44 Kecamatan. Harapannya, lanjut, Sandi, ada lebih dari 200 ribu pengusaha baru dalam lima tahun mendatang.

"Tapi bukan berarti Pemda Jakarta akan menjadi peminjam modalnya. Karena yang paling ahli meminjamkan uang itu tugas Bank. Namun kami akan bantu untuk peluang kerjanya," tutur Sandi.

Sedangkan dari segi pendidikan, Anies-Sandi akan memperbaiki program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang sudah ada menjadi KJP Plus. Yakni memperluas manfaat KJP untuk semua anak usia sekolah (6-21 tahun). Juga dapat digunakan untuk kelompok belajar paket A, B dan C, pendidikan madrasah, pondok pesantren dan kursus keterampilan serta dilengkapi dengan bantuan tunai untuk keluarga tidak mampu.

Manager Forum merupakan acara tahunan diskusi tingkat manajer yang digelar oleh MNC Group bagi para karyawan di berbagai unit usaha. Pada tabun itu manager forum mengangkat tema "Be responsible and reliable leaders", dihadiri sekira 1.550 orang.