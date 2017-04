JAKARTA - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno mengaku puas dengan kinerja Tim Sukses (Timses) yang dipimpin Mardani Ali Sera.

Alhasil, dirinya akan lebih menguatkan koordinasi dengan timses untuk meningkatkan kegiatan kampanye yang lebih besar dengan dihadiri oleh 500-1.000 warga Jakarta di setiap titik kampanye.

Pria berkacamata yang merupakan suami dari Nurasiah ini bakal mengadakan kampanye di sejumlah titik dengan menerjunkan juru bicara, juru kampanye dan timses untuk tetap menyerap aspirasi dari warga Jakarta.

"Saya titip pesan bahwa konteks dengan masyarakat one on one itu bagaimana mendengarkan keluhan, jangan sampai pudar karena itu kita menyerap aspirasi warga. Mendengar itu lebih efektif dengan bisa dialog satu lawan satu dengan warga, saya yakin elektabilitas kita akan meningkat," kata Sandi.