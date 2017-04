JAKARTA – Warga Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada putaran kedua Pilkada DKI, akan memilih calon gubernur-wakil gubernur, Anies Baswedan- Sandiaga Uno.

Mereka beralasan, Anies-Sandi saat memimpin Jakarta tidak akan menggusur permukiman dan lapak pedagang kaki lima.

Hal itu yang diungkapkan Jandi, salah seorang warga Papanggo kepada Okezone.

"Saya yakin Anies-Sandi tidak main gusur warga Jakarta," ujarnya, Jumat (7/4/2017).

Sementara Erni, warga Papanggo lainnya, beralasan dirinya memilih Anies-Sandi karena sangat menginginkan pemimpin baru.

Ia juga terpincut dengan program One Kecamatan One Centre Entrepeuneur (OK OCE) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus.

"OK OCE dan KJP plus program Anies-Sandi sangat peduli dengan warga Jakarta," pungkasnya.